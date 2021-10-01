Карантин по птичьему гриппу установлен на Боровской птицефабрике
Карантин по птичьему гриппу установлен на территории ПАО "Птицефабрика "Боровская" им. А. А. Созонова". Соответствующее постановление подписано 13 октября, сообщает оперативный штаб Тюменской области.
"По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопотогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения. Особой угрозы для населения нет – цех изолированный, огороженный с пунктами пропуска. Возможность выноса инфекции – минимальная.
Губернатор подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий, выставлены посты, проводятся все необходимые мероприятия, карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - отметил заместитель начальника управления ветеринарии региона Роман Зверев.
В постановлении указано: установить с 13 октября ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ корпусов № 1-10 производственного цеха № 3, принадлежащего ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А. А. Созонова" и угрожаемой зоны, радиус которой составляет 6 км.
Полный перечень мероприятий, связанных с карантином, опубликован на портале правовой информации.