Карантин по птичьему гриппу установлен на Боровской птицефабрике

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по птичьему гриппу установлен на территории ПАО "Птицефабрика "Боровская" им. А. А. Созонова". Соответствующее постановление подписано 13 октября, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

"По результатам лабораторных исследований в одном из цехов Боровской птицефабрики выявлен высокопотогенный грипп птиц. Сейчас проводится комплекс мероприятий по ликвидации данного заболевания, предотвращению его распространения. Особой угрозы для населения нет – цех изолированный, огороженный с пунктами пропуска. Возможность выноса инфекции – минимальная.

Губернатор подписал постановление об установлении ограничительных мероприятий, выставлены посты, проводятся все необходимые мероприятия, карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - отметил заместитель начальника управления ветеринарии региона Роман Зверев.

В постановлении указано: установить с 13 октября ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ корпусов № 1-10 производственного цеха № 3, принадлежащего ПАО "Птицефабрика "Боровская" имени А. А. Созонова" и угрожаемой зоны, радиус которой составляет 6 км.

Полный перечень мероприятий, связанных с карантином, опубликован на портале правовой информации.