Тюменцы могут представить социальные проекты на конкурс

фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс на лучшие социальные проекты в сфере молодежной политики проводят в Тюмени. Заявки принимают до 25 октября. Выбирать победителя будут специалисты по работе с молодежью и представители НКО. Сборник презентуют на форуме тюменской молодежи "Мост".

Такие книги выпускаются в городе с 2018 года. В прошлом в сборник вошел, например, проект "Помощь врачам" — благотворительный фонд собрал продуктовые наборы для врачей, которые напряженно работают в пандемию. Другой победитель — форум межкультурной коммуникации "WorldView", который объединил иностранных и российских студентов.

Отправить заявки тюменцы могут до 25 октября. Нужно заполнить анкету и отправить на почту логотип организации, логотип проекта и пять фотографий хорошего качества, которые отражают деятельность в рамках проекта, сообщает “Вслух.ру”.