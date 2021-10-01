499 голштинских коров из Германии поступили в Нижнетавдинский район

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

499 голов племенного крупного рогатого скота прибыли из Германии на ООО "ПК "Молоко" в Нижнетавдинский район, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Коров голштинской породы привезли на машинах из Германии. Таможенное оформление живой груз прошел в Смоленской области. Инспекторы проверили ветеринарные сопроводительные документы и досмотрели животных.

Скот поставлен на карантин сроком не менее 30 дней, во время которого проведут необходимые профилактические и диагностические мероприятия.