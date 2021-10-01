Банк России повысил ключевую ставку

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Банк России повысил ключевую ставку на 75 б. п., до 7,5 % годовых. Как сообщается на сайте регулятора, инфляция складывается значительно выше прогноза и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9 %.

Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4 %. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5 процентов в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4 процентов", - отмечается в сообщении.