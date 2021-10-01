Документальный фильм телеканала "Тюменское время" вошел в шорт-лист международного фестиваля

фото телеканала «Тюменское время» фото телеканала «Тюменское время»

Документальная картина "Кузнецов. Герой под грифом "секретно", премьера которой состоялась в декабре прошлого года, вышла в финал международного фестиваля документального кино "Победили вместе", сообщает пресс-служба телеканала.

История Николая Кузнецова, пожалуй, одна из самых загадочных. Обычный уральский деревенский парень без образования и должной подготовки стал самым знаменитым разведчиком XX века и вместе с тем самым таинственным. В его биографии больше вопросов, чем ответов, а личное дело разведчика засекречено до 2025 года. Он провел 16 месяцев в тылу врага, никто и представить не мог, что он так долго продержится и не будет раскрыт. К весне 1944-го вся немецкая армия на территории Украины охотилась за одним человеком — Николаем Кузнецовым.

Добавим, что финал фестиваля предварительно заявлен на конец ноября. Он считается одним из крупнейших событий в мире документальных фильмов. В нем принимают участие свыше 300 профессионалов, более 100 — представители зарубежной индустрии кино и телевидения.