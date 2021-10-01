Тюменские росгвардейцы почтили память коллеги, погибшего при исполнении служебного долга

| Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Память сотрудника специального отряда быстрого реагирования, Героя России, майора милиции Тимура Мухутдинова почтили тюменские росгвардейцы. Мероприятие состоялось 23 октября в селе Ембаево, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

Памятный день начался с построения личного состава на базе тюменского СОБР. Командир спецподразделения полковник полиции Владимир Самороков поделился воспоминаниями о боевом товарище и объявил минуту молчания. Затем ветераны и действующие сотрудники отряда посетили место захоронения Героя, возложили цветы к памятнику и вспомнили совместные годы службы, проведенные спецоперации, случаи из жизни.

Отметим, 23 октября 2010 года, находясь в очередной служебной командировке в Северо-Кавказском регионе, спецназовец Тимур Мухутдинов ценой своей жизни предотвратил террористический акт и спас жизни десятков сослуживцев и мирных граждан.