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Тюменец угнал у друга Infiniti и попал в ДТП

Происшествия, 09:47 24 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Угоном автомобиля и аварией закончилась дружеская встреча с алкоголем для двух жителей Тюмени 23 октября.

В ночное время в поле зрения тюменских инспекторов ГИБДД попал автомобиль Infiniti – водитель, петляя по дороге, совершил наезд на бордюр. Заметив сотрудников ДПС, мужчина попытался скрыться. В результате, нарушив правила дорожного движения, он попал в ДТП. В ходе работы с управляющим авто было установлено, что накануне вечером он пригласил к себе друга, который приехал на этой самой машине. Ближе к полуночи, когда после выпитого спиртного гость уснул, хозяин квартиры взял ключи от иномарки и отправился кататься по ночному городу.

Сотрудники полиции установили личность владельца авто. Мужчина написал заявление об угоне.

В отношении ранее не судимого тюменца 1990 года рождения дознавателем отдела полиции № 2 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Кроме этого, мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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# ГИБДД по Тюменской области , угон

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