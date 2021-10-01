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За кредитом в 2021 году обращался каждый третий предприниматель России

Экономика, 11:33 24 октября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждый третий российский предприниматель в 2021 году обращался за кредитом, из них почти половине удалось получить ссуду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование платформы залогового кредитования Online-Ipoteka.

Исследование составлено на основании онлайн-опроса 4,8 тыс. компаний малого бизнеса, проведенного в октябре на всей территории России.

Так, в текущем году порядка 32% малых предприятий подавали заявку на бизнес-кредит. При этом около 23% данной группы респондентов получили отказ от кредитора, 32% не устроили предложенные условия, 45% получили ссуду. При этом около 63% из числа компаний, получивших кредит, привлекли средства под залог имеющейся недвижимости.

Почти каждый второй предприниматель использует заемные средства на развитие бизнеса: увеличение точек присутствия, рекламу, новое оборудование, закупку сырья, покупку транспорта. Почти 18% берут кредит для закрытия кассового разрыва, 21% - для пополнения оборотного капитала, почти каждый седьмой - для покупки коммерческой недвижимости.

Среди компаний, отказавшихся от кредита, 70% не устроила процентная ставка, 93% - максимальная сумма кредита, 84% - срок кредитования, почти треть - срок проведения кредитной сделки. При этом 54% из числа получивших бизнес-кредит устраивает полученная сумма, 29% в целом довольны процентной ставкой, 17% - скоростью оформления кредитного договора. Среди группы респондентов, которых устраивают все параметры сделки, около 52% оформили кредит под залог недвижимости, остальные получили необеспеченный кредит или кредитную линию, пояснили эксперты.

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# кредитование , малый и средний бизнес

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