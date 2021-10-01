ФК "Тюмень" забил семь безответных мячей в ворота соперников из Тольятти

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Семь безответных мячей отправили в ворота "Лады-Тольятти" футболисты "Тюмени" в домашнем матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Уже в первом тайме исход поединка был решен. На 19 минуте Артемий Малеев открыл счет. Затем свои фамилии на табло увидели Антон Кобялко, Данил Карпов и Даниил Криворучко. После перерыва тюменцы забили еще трижды. Отличились Владислав Тюрин, Карпов и Максим Казанков.

Тюменцы остались на третьем месте. В их активе 32 очка. На два больше у "Челябинска". Лидирует в группе № 4 ульяновская "Волга", у которой 39 очков.

Следующий матч тюменцы проведут в Ульяновске. Игра с "Волгой" запланирована на последний день октября.