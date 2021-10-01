Тюменцам предлагают сдать макулатуру и помочь животным из приюта

Тюменский городской многопрофильный центр Тюменский городской многопрофильный центр

Сдать макулатуру и картон предлагают тюменцам в молодежном пространстве "Город молодых" (ул. Механическая, 31/1) с 26 по 29 октября с 12 до 17 часов. Вырученные от сдачи вторсырья средства пойдут приюту для животных "Лучший друг".

Экоприемник в "Городе молодых" — часть программы фестивалей доброты "Теплые коты". На двух фестивалях организаторы и волонтеры собрали 62 кг макулатуры. Тюменцев призывают помочь завершить сбор, чтобы набрать 100 кг макулатуры, необходимых для бесплатного вывоза вторсырья на переработку.

Как сообщили в центре внешкольной работы "Дзержинец", 13 ноября в пространстве "Город молодых" пройдет третий фестиваль "Теплые коты", где желающие снова смогут сдать бумагу и картон в экоприемник в помощь четвероногим друзьям.