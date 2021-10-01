В России впервые вручат премию молодежных достижений "Время молодых"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премию молодежных достижений "Время молодых" впервые вручит Росмолодежь. Прием заявок начался 25 октября и продлится до 15 ноября. Участвовать в премии могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также принимаются заявки от креативных пространств, образовательных организаций и партнеров Росмолодежи, сообщают организаторы.

Участники смогут претендовать на победу в номинациях "Время лучших" – для сотрудников органов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики на территории субъектов Российской Федерации; "Время открытий" – для молодежных лидеров России; "Время быть вместе" – для авторов инклюзивных общественных инициатив и лидеров социальных изменений; "Время возможностей" – для дирекций Всероссийской форумной кампании; "Время поколения Z" – для подростков и педагогов-наставников; "Друг молодых" – для социально активного бизнеса, неравнодушных организаций и высших должностных лиц субъектов РФ; "Место молодых" – для руководителей молодежных пространств и высших учебных заведений России; "Голос молодых" – для студенческих СМИ и региональных молодежных медиа.

Специальными номинациями станут "Человек года" и "Событие года", победителей которых определит жюри премии.

Впервые отметят самого "молодежного" губернатора за его вклад в создание условий для развития молодых людей, их полноценной самореализации в социально-экономической и общественно-политической сферах.

Чтобы стать участником премии, необходимо заполнить заявку в АИС "Молодежь России", описать вклад в развитие молодежной политики и выполнить творческое задание.

Победителей выберут по итогам народного голосования и оценки экспертного совета. В жюри войдут государственные деятели, представители вузов, некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций.

Основными критериями отбора станут профессиональные достижения участников, уникальный и инновационный подход к работе, внедрение новых методик и успешных практик, общественная значимость и отражение ценностей Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в профессиональной деятельности, признание и вовлеченность в реализацию проекта местных сообществ и заинтересованных сторон, наличие планов и перспектив дальнейшего развития проектов, существенность результатов, их влияние на целевые группы.

Церемония награждения состоится 14 декабря в Москве.