На конкурс "УМНИК" поступило 112 заявок от жителей Тюменской области
Завершился прием на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Организаторы получили 112 заявок от молодежи, ориентированной на инновационную деятельность, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Впереди полуфиналы по шести направлениям конкурса: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.
24-25 ноября в онлайн-финале участники поборются за гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию своего проекта.
"Программа УМНИК – это один из самых эффективных инструментов, применяемых на уровне региона для поиска и поддержки молодых инновационных команд. За период с 2010 года на конкурс подано более 1 тысячи 900 заявок, поддержку Фонда получили 373 тюменских проекта" - отметил представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.
Программу реализует Тюменский технопарк при участии Нефтегазового кластера Тюменской области.