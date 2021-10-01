На конкурс "УМНИК" поступило 112 заявок от жителей Тюменской области

| Фото: www.tyumen-region.ru | Фото: www.tyumen-region.ru

Завершился прием на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Организаторы получили 112 заявок от молодежи, ориентированной на инновационную деятельность, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Впереди полуфиналы по шести направлениям конкурса: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика.

24-25 ноября в онлайн-финале участники поборются за гранты в размере 500 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

"Программа УМНИК – это один из самых эффективных инструментов, применяемых на уровне региона для поиска и поддержки молодых инновационных команд. За период с 2010 года на конкурс подано более 1 тысячи 900 заявок, поддержку Фонда получили 373 тюменских проекта" - отметил представитель Фонда содействия инновациям в Тюменской области Александр Сакевич.

Программу реализует Тюменский технопарк при участии Нефтегазового кластера Тюменской области.