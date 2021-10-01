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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ГИБДД Тюменской области рассказали о режиме работы в выходные дни

Общество, 17:29 29 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Услуги по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений будут осуществляться в Тюменской области в нерабочие дни в обычном режиме по адресу ул. 50 лет Октября, 63. Выходные дни - 31 октября и 7 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Работа с гражданами будет проводиться преимущественно посредством записи через Единый портал госуслуг.

В регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД в городах и районах Тюменской области государственные услуги по линии ГИБДД будут предоставляться с 1 по 7 ноября по отдельным графикам, которые будут размещены в помещениях Госавтоинспекции.

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# ГИБДД Тюменской области

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