Тобольский "ЗапСибНефтехим" готовится внедрить технологию улавливания и утилизации углекислого газа
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Технологию улавливания, транспортировки и утилизации углекислого газа CO2 могут внедрить на комплексе "ЗапСибНефтехим". Набор мероприятий, направленных на сокращение углеродного следа, сформирует предприятие Nova Energies, сообщает СИБУР.
Технология может быть внедрена на действующих производствах "ЗапСибНефтехима" и Тобольской ТЭЦ — ключевого поставщика тепла для жилого фонда и социальных объектов Тобольска.
Проект подтверждает стремление компании ускорить переход России к устойчивому низкоуглеродному будущему.