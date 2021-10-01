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Тобольский "ЗапСибНефтехим" готовится внедрить технологию улавливания и утилизации углекислого газа

Экономика, 12:07 30 октября 2021

ЗапСибНефтехим ВКонтакте | Фото: ЗапСибНефтехим ВКонтакте

Технологию улавливания, транспортировки и утилизации углекислого газа CO2 могут внедрить на комплексе "ЗапСибНефтехим". Набор мероприятий, направленных на сокращение углеродного следа, сформирует предприятие Nova Energies, сообщает СИБУР.

Технология может быть внедрена на действующих производствах "ЗапСибНефтехима" и Тобольской ТЭЦ — ключевого поставщика тепла для жилого фонда и социальных объектов Тобольска.

Проект подтверждает стремление компании ускорить переход России к устойчивому низкоуглеродному будущему.

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