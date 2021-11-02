Более 300 тюменцев привились в Едином центре вакцинации за первые дни работы

| Фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте | Фото с личной страницы Александра Моора ВКонтакте

Более 300 тюменцев посетили Единый центр вакцинации в Легкоатлетическом манеже в Тюмени за первые два дня работы, сообщает региональный оперштаб.

В первый день работы центр вакцинации посетили 155 человек. По данным на 13 часов 2 ноября, через пункт прошло уже 165 тюменцев.

В Едином центре расположены представители всех поликлиник города. Работают 11 постов. Вакцины достаточно, в случае необходимости медицинские организации привозят новую партию препарата.

Особое внимание уделяют соблюдению противоэпидемических правил. На входе посетителям измеряют температуру и дезинфицируют руки. Большое пространство манежа позволяет развести потоки, не создавая скопления людей.