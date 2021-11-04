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Тюменцы сняли видеоролик–признание в любви к родному городу

Общество, 12:14 04 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Видеоролик "Я люблю Тюмень – город дружбы и доброты!" сняли в Тюмени ко Дню народного единства в рамках одноименного проекта департамента безопасности жизнедеятельности, сообщает "Аиф-Тюмень".

Тюменцы разных национальностей графически изобразили слова: "Уважение", "Энергия", "Радость", "Доверие", "Поддержка", "Гармония", "Счастье".

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# День народного единства

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