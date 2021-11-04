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О значении Дня народного единства напомнили воспитанникам тюменского "Гранта"

Общество, 14:17 04 ноября 2021

МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант" | Фото: МАУ ДО ЦРТДиЮ "Грант"

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В преддверии празднования Дня народного единства 3 ноября сотрудники тюменского Центра развития творчества детей и юношества "Грант" провели с ребятами беседы на тему "В единстве народов - наша сила". Воспитанники центра общались с педагогами и рисовали, пишет "Мегатюмень".

Педагог Анастасия Комракова отметила, что кому-то из детей беседы напомнили о празднике, а кто-то узнал о нем впервые. По ее наблюдениям, подростки знают о Дне народного единства благодаря школьным урокам истории и с уважением относятся к этой дате.

Кроме этого, в официальной группе "Гранта" прошла онлайн-викторина, где участникам сообщества предлагалось ответить на пять вопросов и закончить пословицу "Когда мы едины..?". Большинство воспитанников центра и их родителей ответили на вопросы правильно, сообщили в центре.

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# викторина , День народного единства , центр Грант , школьники

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