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Тюменские национальные творческие коллективы учат земляков создавать тюбетейки и обрядовых кукол

Общество, 14:31 04 ноября 2021

Дворец национальных культур "Строитель" Архивное фото | Фото: Дворец национальных культур "Строитель"

Далее в сюжете В Тюмени ученики музыкальной школы подготовили онлайн-концерт «Россия – родина моя»

Обширную онлайн-программу подготовили к празднику народного единства творческие коллективы Дворца национальных культур "Строитель".

Для тюменцев сняли марафон мастер-классов "Узнай Россию", на которых можно научиться делать тюбетейки из бумаги, создавать белорусских обрядовых кукол и кукол "Акань", обереги-гранаты, запустили фестиваль национальных культур "Мы — Россия", а также акцию "Народ, которым горжусь", в рамках которой специалисты по развитию и сохранению культур рассказывают тюменцам о великих гражданах страны, пишет "Вслух.ру".

Завершит знаменательный день в 19 часов литературно-музыкальный вечер "Искусство объединяет", приуроченный также ко всероссийской акции "Ночь искусств".

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# День народного единства , национальности

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14:31 04.11.2021Тюменские национальные творческие коллективы учат земляков создавать тюбетейки и обрядовых кукол