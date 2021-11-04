Тюменские национальные творческие коллективы учат земляков создавать тюбетейки и обрядовых кукол

Архивное фото | Фото: Дворец национальных культур "Строитель" Архивное фото | Фото: Дворец национальных культур "Строитель"

Далее в сюжете В Тюмени ученики музыкальной школы подготовили онлайн-концерт «Россия – родина моя»

Обширную онлайн-программу подготовили к празднику народного единства творческие коллективы Дворца национальных культур "Строитель".

Для тюменцев сняли марафон мастер-классов "Узнай Россию", на которых можно научиться делать тюбетейки из бумаги, создавать белорусских обрядовых кукол и кукол "Акань", обереги-гранаты, запустили фестиваль национальных культур "Мы — Россия", а также акцию "Народ, которым горжусь", в рамках которой специалисты по развитию и сохранению культур рассказывают тюменцам о великих гражданах страны, пишет "Вслух.ру".

Завершит знаменательный день в 19 часов литературно-музыкальный вечер "Искусство объединяет", приуроченный также ко всероссийской акции "Ночь искусств".