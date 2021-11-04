В Тюмени ученики музыкальной школы подготовили онлайн-концерт "Россия – родина моя"
dshi-garmoniya72.ru
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Онлайн-концерт "Россия – родина моя" состоится в группе ВКонтакте музыкальной школы "Гармония", сообщает "Аиф-Тюмень".
Ученики подготовили ко Дню народного единства патриотические песни, народные танцы и музыкальные композиции.
Изначально коллективы планировали выступить вживую, но из-за ограничений концерт записали на видео.
Ссылка на выступление будет доступна на сайте музыкальной школы.