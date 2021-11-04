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В Тюмени ученики музыкальной школы подготовили онлайн-концерт "Россия – родина моя"

Общество, 14:59 04 ноября 2021

dshi-garmoniya72.ru

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Онлайн-концерт "Россия – родина моя" состоится в группе ВКонтакте музыкальной школы "Гармония", сообщает "Аиф-Тюмень".

Ученики подготовили ко Дню народного единства патриотические песни, народные танцы и музыкальные композиции.

Изначально коллективы планировали выступить вживую, но из-за ограничений концерт записали на видео.

Ссылка на выступление будет доступна на сайте музыкальной школы.

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# День народного единства

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