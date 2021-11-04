Тюменцы создают этнические рисунки и слушают сказки Севера в День народного единства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по кастомизации одежды подготовили для жителей Тюменской области в молодежном театральном центре "Космос" ко Дню народного единства 4 ноября в рамках марафона "Узнай Россию". Видео можно посмотреть на странице учреждения ВКонтакте. Для участников 6+.

"Кастомайзинг – это декорирование одежды, создание с помощью краски этнического узора или другого рисунка. Как преобразить свой гардероб и дать вещам "вторую жизнь", показывает тюменский мастер Соня Андронова. Участникам мастер-класса понадобятся акриловые краски для ткани и одежда – например, старая футболка или джинсы", - пояснила медиаменеджер молодежного театрального центра "Космос" Анна Захарова.

| Фото: центр "Космос" ВКонтакте | Фото: центр "Космос" ВКонтакте

Ко Дню народного единства в центре также записали интерактивную прогулку по выставке "Иссказители". Для участников 0+

"Подобная выставка действовала в "Космосе" в 2020 году. В холле были установлены инсталляции – деревья, животные, а также дисковые телефоны. Сняв трубку, можно было услышать сказки коренных народов Севера. Сейчас, когда центр закрыт для посещения, мы подготовили виртуальную прогулку по выставке с Марией Хайбуллиной. Сказки и народная музыка также доступны онлайн. Когда ограничения будут сняты, мы планируем пригласить гостей посетить экспозицию офлайн", - сказала Анна Захарова.

| Фото: центр "Космос" ВКонтакте | Фото: центр "Космос" ВКонтакте

Страница молодежного театрального центра "Космос" ВКонтакте здесь. Сайт здесь.

Татьяна Ковалева