  • 4 ноября 20214.11.2021четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Участники тюменской студии "Фантазия" отразили в танце культуру разных народов

Общество, 15:34 04 ноября 2021

ДЮЦ "Фортуна" Архивное фото | Фото: ДЮЦ "Фортуна"

Далее в сюжете Тюменский центр «Этнос» подготовил видеоролик ко Дню народного единства

К спецпроекту "Танец народа" присоединились юные участники студии танца "Фантазия" тюменского детско-юношеского центра "Фортуна". Педагог Юлия Абоянцева вместе с ребятами подготовила видеоролик с номером "Вот здорово!", в котором можно увидеть традиционные костюмы и движения из танцев разных народов. Выступление приурочили ко Дню народного единства, опубликовано оно в сообществе центра.

Заместитель директора по воспитательной работе учреждения Светлана Губина рассказала, что учащиеся студии - победители и призеры международных и всероссийских конкурсов. В "Фантазии" занимаются дети 9-15 лет, и, помимо хореографии, они изучают культуру разных стран и национальностей, готовят доклады об этом.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День народного единства , ДЮЦ Фортуна , национальности , танцы

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:28 04.11.2021Максим Шереметьев: перепись населения даст государству статистику, необходимую для социальных программ
16:02 04.11.2021Тюменский центр "Этнос" подготовил видеоролик ко Дню народного единства
15:46 04.11.2021Агентство "Тюменская линия" запустило новый спецпроект "Антиковидный щит"
15:34 04.11.2021Участники тюменской студии "Фантазия" отразили в танце культуру разных народов