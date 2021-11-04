Участники тюменской студии "Фантазия" отразили в танце культуру разных народов

Архивное фото | Фото: ДЮЦ "Фортуна" Архивное фото | Фото: ДЮЦ "Фортуна"

Далее в сюжете Тюменский центр «Этнос» подготовил видеоролик ко Дню народного единства

К спецпроекту "Танец народа" присоединились юные участники студии танца "Фантазия" тюменского детско-юношеского центра "Фортуна". Педагог Юлия Абоянцева вместе с ребятами подготовила видеоролик с номером "Вот здорово!", в котором можно увидеть традиционные костюмы и движения из танцев разных народов. Выступление приурочили ко Дню народного единства, опубликовано оно в сообществе центра.

Заместитель директора по воспитательной работе учреждения Светлана Губина рассказала, что учащиеся студии - победители и призеры международных и всероссийских конкурсов. В "Фантазии" занимаются дети 9-15 лет, и, помимо хореографии, они изучают культуру разных стран и национальностей, готовят доклады об этом.

Дарья Казакова