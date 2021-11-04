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Тюменский центр "Этнос" подготовил видеоролик ко Дню народного единства

Общество, 16:02 04 ноября 2021

центр «Этнос»

Более 50 красочных фотографий детей и взрослых в национальных костюмах вошли в видеоролик, который подготовил ко Дню народного единства коллектив тюменского центра дополнительного образования "Этнос".

Об этом рассказала корреспонденту "Тюменской линии" сотрудница центра Елена Мочалкина.

"В нашем центре занимаются дети разных национальностей. День народного единства - важный праздник для всех нас. Этим флешмобом мы хотим показать разнообразие и, в то же время, единство всех народов России", - подчеркнула она.

Праздничный видеоролик размещен на страницах центра "Этнос" в социальных сетях.

Евгений Бабенко

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# День народного единства

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