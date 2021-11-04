В ДК "Торфяник" знакомят с песнями и костюмами народов России онлайн

| Фото: ДКиТ «Торфяник» | Фото: ДКиТ «Торфяник»

Далее в сюжете Прямой эфир "Приехали или понаехали?" проведут для тюменской молодежи «Мой портал» и журнал «Texture»

Онлайн-проекты "В единстве наша сила" и "В многоцветье костюмов" запустили в День народного единства активисты ДК "Торфяник".

В сообществе учреждения весь день публикуются видео творческих выступлений коллективов и солистов дворца культуры и творчества, отражающие самобытность и колорит национальностей и народов, а также фото участников творческих объединений в национальных костюмах.

"Дворец культуры активно поддерживает концертно-творческие традиции народов страны, поэтому для выступления были выбраны коллективы, в репертуаре которых есть традиционные танцы проживающих на территории Тюмени и области народностей. Фотопроект же создан для того, чтобы зритель познакомился с традициями народных костюмов, которые также используются в подготовке творческих номеров", — цитируют художественного руководителя ДКиТ "Торфяник" Дарью Чехомову во "Вслух.ру".