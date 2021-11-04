  • 4 ноября 20214.11.2021четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В ДК "Торфяник" знакомят с песнями и костюмами народов России онлайн

Общество, 17:42 04 ноября 2021

ДКиТ «Торфяник» | Фото: ДКиТ «Торфяник»

Далее в сюжете Прямой эфир "Приехали или понаехали?" проведут для тюменской молодежи «Мой портал» и журнал «Texture»

Онлайн-проекты "В единстве наша сила" и "В многоцветье костюмов" запустили в День народного единства активисты ДК "Торфяник".

В сообществе учреждения весь день публикуются видео творческих выступлений коллективов и солистов дворца культуры и творчества, отражающие самобытность и колорит национальностей и народов, а также фото участников творческих объединений в национальных костюмах.

"Дворец культуры активно поддерживает концертно-творческие традиции народов страны, поэтому для выступления были выбраны коллективы, в репертуаре которых есть традиционные танцы проживающих на территории Тюмени и области народностей. Фотопроект же создан для того, чтобы зритель познакомился с традициями народных костюмов, которые также используются в подготовке творческих номеров", — цитируют художественного руководителя ДКиТ "Торфяник" Дарью Чехомову во "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День народного единства , ДК Торфяник , народный костюм , песни

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:44 04.11.2021При вызове врачей на дом нужно максимально четко отвечать на все вопросы, напоминают в скорой
18:06 04.11.2021Прямой эфир "Приехали или понаехали?" проведут для тюменской молодежи "Мой портал" и журнал "Texture"
17:42 04.11.2021В ДК "Торфяник" знакомят с песнями и костюмами народов России онлайн
17:26 04.11.2021Проверки бизнеса в "Галерее Вояж" не выявили нарушений требований Роспотребнадзора