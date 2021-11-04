Прямой эфир "Приехали или понаехали?" проведут для тюменской молодежи "Мой портал" и журнал "Texture"

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

Прямой эфир, приуроченный ко Дню народного единства "Приехали или понаехали?" пройдет в группе "Студенты Тюмени. Мой портал" Вконтакте 4 ноября в 19 часов.

Ведущая эфира Анита Виниченко с командой онлайн-журнала "Texture" напомнят о важности праздника и покажут, какими разными и одновременно похожими могут быть люди, которые живут в России.

Также ребята расскажут про новый фотопроект журнала, поделятся своими личными историями на тему толерантности, национальностей, традиций и опытом переезда в другую страну.

В гостях будут руководитель онлайн-журнала "Texture" Ахлиддин Маджидов, креативный продюсер журнала Анастасия Квизикявичус и выпускающий редактор Дарья Карелина.

Ирина Шемякина