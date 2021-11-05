Тобольский аэропорт "Ремезов" встретил первый рейс из Новосибирска

| Фото: ЗапСибНефтехим | Фото: ЗапСибНефтехим

Первые регулярные рейсы из Новосибирска и обратно обслужил аэропорт "Ремезов" в Тобольске 5 ноября.

В 13 часов 47 минут в аэропорту совершил посадку самолет "Embraer RJ170" авиакомпании "S7". На его борту прибыло в Тобольск более 60 человек.

"Сегодня наш аэропорт принял первый рейс из крупнейшего города Сибири. Все рейсы, открытые из него ранее, выполнялись в западную часть России. Новое направление позволит тоболякам по самому короткому маршруту летать в Сибирь и на Дальний Восток. А жители восточных регионов страны смогут открыть для себя Тобольск", - сказал исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва.

Спустя час после прилета самолет авиакомпании "S7" вылетел обратно. Более 40 тоболяков и гостей города отправились в Новосибирск. Одними из первых пассажиров рейса стала семья Васильевых из Иркутска.

"Очень рады, что появился этот аэропорт. Мы прилетели из Москвы в Тобольск и теперь через Новосибирск летим домой в Иркутск. Аэропорт пусть и небольшой, но очень удобный и комфортный", - рассказала Татьяна Васильева.

Самолеты до Новосибирска из тобольского аэропорта будут летать два раза в неделю. По понедельникам и пятницам. Стоимость билета начинается от 2 тыс. 100 рублей.

Уже сейчас из тобольского аэропорта совершаются рейсы в Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Как рассказала старший менеджер службы заказчика "Аэропорт" компании СИБУР Инга Никитченко, услугами тобольского аэропорта за первый месяц работы воспользовались более 1300 пассажиров.

"Начиная с октября мы встретили все первые рейсы: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск. Рейсы пользуются популярностью, так как заметно сокращается время в пути. По возрастному составу пассажиров мы видим, что самолет очень удобный вид транспорта. Летит много семей, есть пенсионеры и пассажиры с маленькими детьми", - отметила Инга Борисовна.

Аэропорт Тобольска построен при участии нефтегазохимической компании СИБУР в партнерстве с Тюменской областью в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час.

Евгений Новоселов