  • 10 ноября 202110.11.2021среда
  • USD71,2866
    EUR82,6497
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на Масловском взвозе устанавливают две горки

Общество, 15:04 10 ноября 2021

www.tyumen-city.ru/

Две горки разных форм устанавливают на Масловском взвозе Тюмени, в районе Конторы пароходства, 10 ноября. Первые посетители смогут опробовать ледяные горки 15 декабря. Об этом заявил директор "Тюменьгормоста" Николай Грибоедов.

"Когда на улице установится минусовая температура, деревянные горки зальют и возведут борта из снега, чтобы задать нужное направление для безопасного катания. Малая форма предназначена для детей младше 7 лет. Более взрослые ребята и их родители смогут прокатиться на большой горке, которая отличается высотой и продолжительностью ледяного полотна – 50 метров", - рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города.

По соседству с ледяными горками рабочие смонтируют новогоднюю ель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горки , Новый год

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:50 10.11.2021Тюменский проект пешеходной улицы Дзержинского прошел госэкспертизу
15:38 10.11.2021В филиале поликлиники № 5 на ул. Карла Маркса в Тюмени откроют прием узкие специалисты
15:27 10.11.2021Победителей тюменского проекта "Япосещаю" назовут в прямом эфире
15:16 10.11.2021В Тобольске устанавливают лавочки из пластика