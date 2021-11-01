В Тюмени на Масловском взвозе устанавливают две горки

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Две горки разных форм устанавливают на Масловском взвозе Тюмени, в районе Конторы пароходства, 10 ноября. Первые посетители смогут опробовать ледяные горки 15 декабря. Об этом заявил директор "Тюменьгормоста" Николай Грибоедов.

"Когда на улице установится минусовая температура, деревянные горки зальют и возведут борта из снега, чтобы задать нужное направление для безопасного катания. Малая форма предназначена для детей младше 7 лет. Более взрослые ребята и их родители смогут прокатиться на большой горке, которая отличается высотой и продолжительностью ледяного полотна – 50 метров", - рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города.

По соседству с ледяными горками рабочие смонтируют новогоднюю ель.