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Тюменских студентов приглашают на Всероссийскую акцию "Время карьеры"

Общество, 08:12 12 ноября 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Координатором тюменской онлайн-площадки Всероссийской акции "Время карьеры" выступает Тюменский госуниверситет. Тюмень стала первым из 16 городов страны, где в 2021 году состоится всероссийская акция. На площадке ТюмГУ в онлайн-формате пройдут 11 вебинаров об актуальных профессиях и вебинары о всех этапах трудоустройства.

Для студентов организованы цифровая ярмарка вакансий, онлайн-встречи с работодателями и успешными выпускниками, сообщает пресс-служба вуза.

Среди тем вебинаров – тренды рынка труда 2021 года, стратегия и полезные лайфхаки в предпринимательстве, личный рост в карьере, создание идеального резюме и другие. Свои возможности студентам Тюмени презентуют представители 26 компаний. Национальными партнерами проекта стали Трубная металлургическая компания, Сбер, Росатом, VK, стаффинговая группа Ancor.

Акция продлится три дня. Проект "Время карьеры" президентской платформы "Россия – страна возможностей" организован совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Уральским федеральным университетом.

Цифровая ярмарка вакансий в Тюмени включает 72 вакансии и стажировки от 16 компаний. Все предложения проверены специалистами акции и актуальны для студентов и выпускников без опыта работы, либо с минимальным опытом.

Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно по ссылке. Среди первой тысячи заявок организаторы выберут десять счастливчиков, которые получат секретные призы.

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# ТюмГУ

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