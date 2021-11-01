Оксана Величко: расходы на социальную сферу в ближайшие три года составят более 50% бюджета

Более половины расходов трехлетнего бюджета Тюменской области будет направлено на социальную сферу. Об этом заявила председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко, комментируя итоги очередного заседания.

"Очень большое внимание уделено здравоохранению и образованию, - подчеркнула она. - Кроме того, сохранены направления по развитию территории, дорожному строительству. Считаю, что благодаря такому бюджету мы сможем сохранить стабильность, что в наше время очень ценно".

Бюджет, по словам Оксаны Величко, формирует планы на ближайшие три года. Он составлен исходя из прогноза социально-экономического развития региона.

"Методология создания документа предполагает, что мы формируем доходную часть и расходную часть в соответствии с прогнозами, - пояснила она. - Дефицит, который предполагается принять в проекте бюджета, планируется покрыть заимствованиями в кредитных учреждениях либо дополнительными доходами, которые сложатся от экономической конъюнктуры будущего периода".