  • 13 ноября 202113.11.2021суббота
  • USD71,8118
    EUR82,2173
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Театральные эксперты проведут лабораторию для тюменских педагогов

Общество, 12:36 13 ноября 2021

Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте | Фото: Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте

Лаборатория для педагогов пройдет в молодежном театральном центре "Космос" с 15 по 22 ноября.

Участников ждут тренинги, теория и практика обсуждений спектаклей, обратная связь от экспертов. Программа пройдет офлайн, чтобы стать участником нужно заполнить заявку.

В основе - методика Александры Никитиной – театроведа, кандидата искусствоведения, преподавателя с 40-летним стажем. Это особый вид образовательной практики, в которой уроки проводятся с помощью театральных инструментов, игр и импровизации. Экспертами лаборатории будут Аня Мухамедзянова и Алексей Ракульцев – ученики Никитиной, режиссеры, театральные педагоги, студенты-магистранты ГИТИСа, ЦИМа и инклюзиона "Социальный театр".

Эксперты поделятся с педагогами методикой обсуждения спектаклей с людьми разных возрастов. За неделю они проведут тренинги, обсудят, как взрослые и дети воспринимают искусство через игру, а также организуют обсуждение.

"Александра Борисовна Никитина говорит о театральной педагогике и социоигровом методе в самых разных направленностях, в том числе во взаимодействии театр - зритель, родитель - юный зритель, педагог - ученик. Наша же лаборатория будет по большей части про театр, хоть мы и будем говорить про событийность в образовании. Конечно, мы рассчитываем, что участниками будут, в первую очередь, театральные педагоги, руководители театральных коллективов. Но мы ждем и тех, кому сейчас стал интересен театр, – поделился эксперт лаборатории, театральный режиссер и педагог Алексей Ракульцев.

Посетить "Космос" можно при предъявлении паспорта и QR-кода с портала "Госуслуг" на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19, напоминает "Мегатюмень"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# педагоги , театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:57 13.11.2021Онлайн-конкурс "Доброволец Тюменской области" принимает заявки
13:44 13.11.2021В Тюменской области скончались 15 человек с COVID-19
12:56 13.11.2021Тюменские спасатели выступили на конкурсе "Славим человека труда!" в Ноябрьске
12:36 13.11.2021Театральные эксперты проведут лабораторию для тюменских педагогов