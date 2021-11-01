Театральные эксперты проведут лабораторию для тюменских педагогов

| Фото: Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте | Фото: Космос | Молодежный театральный центр во ВКонтакте

Лаборатория для педагогов пройдет в молодежном театральном центре "Космос" с 15 по 22 ноября.

Участников ждут тренинги, теория и практика обсуждений спектаклей, обратная связь от экспертов. Программа пройдет офлайн, чтобы стать участником нужно заполнить заявку.

В основе - методика Александры Никитиной – театроведа, кандидата искусствоведения, преподавателя с 40-летним стажем. Это особый вид образовательной практики, в которой уроки проводятся с помощью театральных инструментов, игр и импровизации. Экспертами лаборатории будут Аня Мухамедзянова и Алексей Ракульцев – ученики Никитиной, режиссеры, театральные педагоги, студенты-магистранты ГИТИСа, ЦИМа и инклюзиона "Социальный театр".

Эксперты поделятся с педагогами методикой обсуждения спектаклей с людьми разных возрастов. За неделю они проведут тренинги, обсудят, как взрослые и дети воспринимают искусство через игру, а также организуют обсуждение.

"Александра Борисовна Никитина говорит о театральной педагогике и социоигровом методе в самых разных направленностях, в том числе во взаимодействии театр - зритель, родитель - юный зритель, педагог - ученик. Наша же лаборатория будет по большей части про театр, хоть мы и будем говорить про событийность в образовании. Конечно, мы рассчитываем, что участниками будут, в первую очередь, театральные педагоги, руководители театральных коллективов. Но мы ждем и тех, кому сейчас стал интересен театр, – поделился эксперт лаборатории, театральный режиссер и педагог Алексей Ракульцев.

Посетить "Космос" можно при предъявлении паспорта и QR-кода с портала "Госуслуг" на сертификат профилактической прививки от COVID-19 или о перенесенном заболевании COVID-19, напоминает "Мегатюмень"