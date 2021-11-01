Вакцинироваться от гриппа после начала эпидемии не поздно, напомнили в Роспотребнадзоре

| Фото: Областная больница № 3 | Фото: Областная больница № 3

Пройти вакцинацию от гриппа не поздно даже после начала эпидемии. Причем использовать можно только вакцины с неживыми вирусами, сообщает региональное управление Роспотребнадзора, где прокомментировали распространенные мифы о заболевании.

Как сообщили эксперты, если прививка была сделана тогда, когда человек уже был инфицирован вирусом гриппа, но клинических проявлений еще не было, то вакцинация не предотвратит это заболевание, однако снизит вероятность инфицирования другим вариантом гриппа в последующие месяцы сезона.

Риск заражения гриппом после прививки остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы. ВОЗ исследует перемещение вирусов по всему миру и на основании этих исследований дает рекомендации производителям вакцин. Даже если прогноз не оправдался на 100%, вакцина все равно действует, так как вырабатываемые антитела обладают способностью справляться не только с определенным подтипом вируса, но и с близкородственными вариантами.

По данным специалистов, вакцина не вызывает типичного заболевания. В процессе вакцинации в организм вводят или ослабленный вирус, или его части. Вирус, содержащийся в вакцине, не может вызвать заболевание, но может стимулировать в организме выработку антител. Поэтому, когда в организм попадает "дикий" вирус, то не нужно время для выработки антител, – они уже есть после вакцинации. Антитела связываются с вирусом и таким образом предотвращают инфицирование клетки и размножение вируса. Благодаря этому заболевание предупреждается еще до его начала. Современные вакцины переносятся легко, и после прививки нет никаких симптомов заболевания. У некоторых людей может появиться покраснение в месте введения вакцины или незначительно подняться температура.

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

В Роспотребнадзоре называют мифом мнение о том, что гриппа без высокой температуры не бывает. У некоторых пациентов болезнь может протекать с нормальной температурой тела. В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, что связано с отеком зараженных тканей. Появление после третьего дня заболевания классического насморка с выделениями из носа, как правило, связано с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.

Для маленького ребенка лучше средство от гриппа - молоко его мамы. Если кормящая женщина заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Передача вируса при тесном контакте матери с ребенком воздушно-капельным путем происходит еще в инкубационном периоде инфекции. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Поэтому это лучшая профилактика заболевания и, в случае развития симптомов, необходимый компонент лечения для малыша.

Специалисты напоминают, что болезнь опасна. Своевременное лечение не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода. При удовлетворительном самочувствии принимать жаропонижающие средства взрослым рекомендует только при температуре выше 38 С, детям – выше 38-39°С. Грипп не лечится антибиотиками. Иногда на фоне ослабленного иммунитета к вирусной инфекции может присоединиться вторичная бактериальная инфекция, только в такой ситуации врач может назначить курс антибиотиков.

Рекомендуется комплексная профилактика болезни: вакцинация, закаливание, здоровый образ жизни, рациональное питание. При наличии показаний врач может порекомендовать прием иммуномодуляторов и/или витаминно-минеральных комплексов. Витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но непосредственно на вирус не действует.