Тюменский форум организации "Союз женщин России" собрал около трехсот участниц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О реализации жительниц региона в бизнесе, социальном и некоммерческом секторах, развитии сообществ по итогам 2021 года говорили участницы форума Тюменского регионального отделения общественно-государственной организации "Союз женщин России". В ДК "Нефтяник" и онлайн он собрал около 300 участниц.

"Для регионального отделения 2021 год был полон событий. Одним из важнейших стало участие в большой политической кампании, в том числе всех, кто с нами кооперировался. Я считаю, что мы достойно представим женщин в Тюменской областной думе, в политике. Другое большое событие, оказавшее влияние на женское движение, - Евразийский женский форум, поднявший глобальные проблемы, над которыми работает союз", - рассказала председатель регионального отделения организации, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

По ее словам, в 2021 году активистки региона также реализовали творческие и предпринимательские проекты, активно устанавливали деловые связи с коллегами с других территорий и организаций.

"Летом 2021 года подписано соглашение между "Деловой Россией" и "Союзом женщин", - отметила председатель областного отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" Татьяна Ярославцева. - Союз объединяет энергичных и сильных жительниц области. Мы имеем большой опыт в реализации благотворительных и социальных проектов. Сотрудничая, мы сможем сделать больше добрых и полезных дел".

Сегодня в составе регионального отделения женской организации - 260 участниц разного возраста, их число планируется увеличить, привлекая деятельных женщин из городов и сельских территорий Тюменской области. Среди активисток движения - представительницы бизнеса, сферы услуг, государственного и муниципального управления, общественных организаций. 23 % участниц занимают руководящие посты.

"Совмещать управление вузом и участие в деятельности союза изначально было сложной задачей. Я определила пул вопросов, которыми буду заниматься в общественной организации, и задумалась о том, какие возможности открываются для университета, - пояснила ректор ТИУ, член правления Тюменского регионального отделения организации "Союз женщин России" Вероника Ефремова. - В ТИУ на выставке мы сегодня показали значение и героику женщин-первооткрывателей нашего региона, которые так много успели сделать и оставили ценное наследие".

Доклады на форуме представили заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель регионального отделения "Деловой России" Татьяна Ярославцева, исполнительный директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова, председатель Ямало-Ненецкой региональной общественной организации "Союз женщин Арктики" Ольга Беседина, председатель Совета женщин ПАО "Сургутнефтегаз" Галина Галимова.

Состоялось вручение наград "Союза женщин России", которые получили Вера Соловьева, Елена Бойко и Елена Нечай. Работали выставки, участниц пригласили на творческие мастер-классы.