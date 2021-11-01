Тюменские поисковики получили благодарности президента России

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Поисковики Тюменской области приняли участие в торжественном закрытии Всероссийской акции "Вахта Памяти - 2021". Мероприятие проходит в Выборге с 18 по 21 ноября, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

На пленарном заседании руководитель тюменского регионального отделения "Поискового движения России" Светлана Матвеюк и председатель областного поискового центра имени Артура Ольховского Ростислав Ольховский получили благодарственные письма президента РФ. Награды вручались за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Также кировские поисковики передали в Тюменскую область медальон Ивана Васильевича Черепахина 1923 года рождения, уроженца Пермского края. Он погиб в возрасте 19 лет 26 марта 1942 года в бою за деревню Старое Тарасово Новгородской области. Сейчас его родственники проживают в Тюмени.

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

К участникам мероприятия обратилась ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России", депутат Госдумы Елена Цунаева. Она подвела итоги поисковой работы в 2021 году. Так, за год было проведено более 2 тыс. экспедиций на территории 37 регионов, захоронено 18 тыс. 175 бойцов, эксгумировано 18 тыс. 184 солдат, прочитано 270 медальонов, установлено более 870 судеб защитников Отечества.