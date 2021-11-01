Работа судьей накладывает отпечаток на всю жизнь, рассказала служитель Фемиды из Тюмени

Надежда Ермолина слева | Фото: личный архив Надежды Ермолиной Надежда Ермолина слева | Фото: личный архив Надежды Ермолиной

Бывших судей не бывает, уверена Надежда Ермолина, которая отдала служению закону более 40 лет своей жизни. Она и сейчас, в свои 83 года, дает бесплатные юридические консультации в городском совете ветеранов.

Мечта стать судьей появилась у нее в шестом классе, рассказала Надежда Ермолина в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия". На избирательный участок, расположенный в ее школе, пришла на встречу с людьми кандидат в народные судьи Галина Горленко, которую 14-летняя Надя увидела со спины. Статная, красивая, хорошо одетая женщина произвела на девочку сильное впечатление. Так родилась недостижимая, как она думала тогда, мечта о работе в судебной системе.

А в реальной жизни нужно было помогать своей большой семье, где работал один отец, а Надежда была вторым ребенком из пяти. Окончив семь классов, девушка поступила в медучилище, получила диплом с отличием, выдачу которого задержали. Из-за этого Надя опоздала на поступление в Свердловский мединститут и пошла работать медсестрой.

Весной, провожая подружку на сессию в Новосибирск, увидела на железнодорожном вокзале плакат от Свердловского юридического института. Собрала документы, сдала экзамены и поступила на заочное отделение.

С третьего курса начала работать, сначала юристом на комбинате "Тюменьлес", затем нотариусом, после чего прошла практику в городской прокуратуре, где и осталась в должности помощника прокурора по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел.

"В суде я познакомилась с той самой Галиной Горленко, которая, не зная того, стала моей путеводной звездой. Мы тепло общались с ней всю жизнь до последних ее дней в 2017 году", - поделилась Надежда Ермолина.

В 1975 году ее мечта сбылась – женщине предложили работу в Тюменском городском суде, а через четыре года избрали судьей областного суда, где она работала до выхода в отставку 23 июля 2003 года.

По словам Надежды, сложность у нее вызывали дела об установлении отцовства. Когда ребенок родился не в браке, мужчина не признавал себя отцом, а женщина подавала иск, чтобы взыскивать алименты.

"Сейчас, при наличии генетической экспертизы, сделать это просто, а раньше требовалось установить, что истец и истица проживали одной семьей, выяснить, признавался ли мужчина в том, что ребенок его. И доказать, что он помогал ребенку материально: высылал деньги, покупал одежду", - пояснила судья.

Надежда Ермолина рассказала об одном из запомнившихся дел, которое произошло в далеком 1976 году.

В суд обратилась женщина для установления отцовства. Ее история началась с того, что, будучи студенткой одного из местных вузов, она потеряла место в общежитии. Оказавшись ночью с чемоданом на мосту через железную дорогу, она разговорилась с проходящим мимо мужчиной. Он пригласил девушку к себе, где она и осталась жить. После рождения ребенка женщина предъявила иск об установлении отцовства, который суд удовлетворил. Дальше отношения совсем разладились, начались скандалы. И молодая мать подала иск в суд о выселении мужчины из квартиры из-за невозможности совместного проживания.

"Спустя много лет я узнала, что ее дочка выросла, удачно вышла замуж и родила ребенка. А позже дошли вести о ее разводе и нахождении под арестом. Девочку мне было искренне жаль, и подумалось, наверное, не зря в народе говорят, что ребенок расплачивается за грехи матери", - поделилась Надежда Ермолина.

Было и еще одно дело, при рассмотрении которого мне казалось, что совесть и закон иногда расходятся.

Итак, парень из многодетной малообеспеченной семьи ушел служить в армию в Германию. Через два года демобилизовался и вернулся состоятельным человеком, привез ковры, посуду и другие дефицитные в то время вещи, были и деньги. Что-то из этого продал, купил кооперативную квартиру и женился.

У невесты была своя кооперативная двушка, и жить бы молодым долго и счастливо, но не заладилось. Семью не спасло даже появление ребенка, вскоре они развелись. Несмотря на то, что недвижимость каждый приобрел до брака, женщина подала иск о разделе квартиры мужа.

Судья пыталась воззвать к ее совести, и ей это удалось, мужчина остался в своей квартире. Которой, впрочем, все равно лишился в 1991 году, когда решил завести фермерское хозяйство в одном из районов юга области. Чтобы начать дело, продал квартиру, положил деньги на сберкнижку и в один миг потерял их, как и многие граждане Советского союза, в результате обесценивания вкладов.

Надежда Ермолина считает, что судья – это скорее призвание. Если человек на должности по велению души – он хороший судья, которому все дается легче. Хотя, складывается, конечно, по-разному.

"Я всегда шла на работу с желанием, почти всегда знала, какое решение принять. Но для этого никогда не ленилась лишний раз заглянуть в закон, и каждый раз по существу находила новое. Именно благодаря этому знала и понимала разницу между ты должен, ты вправе, ты обязан и ты можешь. Постоянно следила за обновлениями в законодательстве", - подчеркнула она.

Работа судьей накладывает отпечаток на поведение и вообще на всю жизнь, добавила Надежда Ермолина. В ее гардеробе не было ярких платьев, на работу тогда одевались сдержанно и скромно. Считалось, что судьям нельзя ходить в рестораны и дружить с адвокатами. И этот негласный кодекс соблюдался неукоснительно.

Муж во всем поддерживал свою Надежду и во времена страшного дефицита, когда просто так ничего нельзя было купить, все приходилось доставать или годами ждать очереди на любой дефицитный товар, будь то ковер, стенка или холодильник, всегда говорил: "Никого ни о чем не проси, ты судья! Если сможем, купим, нет, так проживем!".

По словам женщины, если бы не поддержка супруга и любимой свекрови, которая прожила с ними всю жизнь, она не состоялась бы как судья.

Старшая дочь Наталья продолжила дело матери, много лет работала судьей арбитражного суда. Сейчас она уже в отставке и является почетным работником судебной системы. Этот знак отличия она получила в более молодом возрасте, нежели мама свою медаль "За безупречную службу".

Сама Надежда Ермолина после выхода в отставку долгое время возглавляла ветеранскую организацию судов Тюменской области и по сей день трудится в городском совете ветеранов.

Оглядываясь назад, она уверенно говорит: "В своей профессиональной деятельности я успела сделать все, что хотела, а в жизни все, о чем мечтала!"

Инна Кондрашкина