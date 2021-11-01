В Тобольске определили лучших юных журналистов России

| Фото: Золотое перышко во ВКонтакте | Фото: Золотое перышко во ВКонтакте

Более 100 человек приняли участие в девятом межрегиональном фестивале молодежной журналистики "Золотое перышко" в Тобольске.

В этом году форум проходил в онлайн-формате и собрал юных журналистов из Тобольска, Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Стрежевого, Краснодара, Сургута и других городов. Участники состязались в номинациях: печатная, теле-, радио- и интернет-журналистика, фотография. Также для них были подготовлены мастер-классы от опытных представителей масс-медиа из Москвы, Тюмени, Тобольска и Ишима. Кроме того, юные журналисты приняли участие в утренней зарядке, кулинарном мастер-классе, сыграли в "Полную ребусню", поделились своими журналистскими лайфхаками и увидели фильм о тобольской промышленной площадке СИБУРа.

В номинации "Лучшее фото" в младшей возрастной категории первое место поделили Галина Веселова из Заводоуковского района и Зарина Зиеева из Увата. Среди старших победила тюменка Полина Яговкина.

В номинации "Я – блогер" у младших определились два победителя: Мария Хмельницкая из Санкт-Петербурга и Полина Янковчук из Стрежевого. В старшей возрастной категории первое место завоевал Владислав Устелемов из Санкт-Петербурга.

"Лучшим журналистом" стала Алина Ахунова из Сургутского района среди млажших. В старшей возрастной категории - Георгий Дронов из Нижневартовска.

В номинации "Лучшая радиопередача"/ "Лучший подкаст" обладателем диплома за первое место стала Полина Янковчук из Стрежевого. В номинации - "Лучший видеосюжет" выиграла ее землячка Елизавета Агаровая.

Евгений Новоселов