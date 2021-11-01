Выставка об участницах освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири открылась в Тюмени

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В Тюменском индустриальном университете работает уникальная выставка "Прекрасных женщин имена", рассказывающая о профессиональном подвиге участниц освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири.

Главными героинями выставки, по словам организаторов, стали талантливые и самоотверженные сибирячки – геологи, строители, ученые, первые преподаватели и выпускницы Тюменского индустриального университета, начавшего подготовку кадров в 1964 году. Одни из них смогли лично поделиться воспоминаниями и памятными экспонатами, о других – уже ушедших рассказали их потомки, бережно хранящие память.

"Подготовка к этой выставке шла больше года. Мы подняли целый пласт имен женщин, которые трудились наравне с мужчинами, – рассказала заведующая Музеем истории науки и техники Зауралья ТИУ Мария Почежерцева. - Это были реальные изыскания, почти как у геологов. В итоге у нас получилось больше 50 героинь, хотя этот список можно продолжить. В перспективе мы хотели бы оцифровать материалы выставки и, возможно, издать книгу".

Многие из героинь выставки пришли не с пустыми руками. Екатерина Кропотова передала в дар музею истории науки и техники Зауралья сувенирный ящик с керном, телефонограмму о получении фонтана нефти со скважины 19 ноября 1986 года, а также книгу своего мужа Владислава Ирвэ об открытии Шаимской нефти. Эти предметы пополнят богатую экспозицию выставки, на которой собраны многочисленные экспонаты: фотографии, архивные документы и книги, личные вещи, предметы быта и одежды.

"Как трогательно смотреть на экспонаты выставки, на эти прекрасные фотографии, которые рассказывают об удивительной, созидательной, мощной, абсолютно героической работе", – отметила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. Она вручила Почетные грамоты выдающимся женщинам, стоявшим у истоков открытия и освоения недр Западной Сибири.

Посетить выставку в Тюменском индустриальном университете можно до конца года, предварительно позвонив по телефону 8(3452) 283-667. Она расположена в фойе главного корпуса по адресу: ул. Володарского, 38.