На вебинаре тюменцам расскажут о детской студии драматического театра

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив)

Интервью-вебинар "Детская театральная студия ТБДТ. История, опыт и принципы работы" начнется на YouTube-канале Тюменского большого драматического театра 23 ноября в 15 часов, сообщают организаторы.

В роли спикеров выступят художественный руководитель детской театральной студии при ТБДТ Николай Аузин, старший преподаватель и руководитель группы Александр Кудрин, а также ученики студии.

Детская театральная студия при ТБДТ работает с 2015 года. Здесь ребят обучают актерскому мастерству, сценическому движению и речи.

Посмотреть вебинар можно по ссылке.