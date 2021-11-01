  • 23 ноября 202123.11.2021вторник
  • USD73,4506
    EUR82,7715
  • В Тюмени -4..-6 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На вебинаре тюменцам расскажут о детской студии драматического театра

Общество, 12:48 23 ноября 2021

из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте (архив)

Интервью-вебинар "Детская театральная студия ТБДТ. История, опыт и принципы работы" начнется на YouTube-канале Тюменского большого драматического театра 23 ноября в 15 часов, сообщают организаторы.

В роли спикеров выступят художественный руководитель детской театральной студии при ТБДТ Николай Аузин, старший преподаватель и руководитель группы Александр Кудрин, а также ученики студии.

Детская театральная студия при ТБДТ работает с 2015 года. Здесь ребят обучают актерскому мастерству, сценическому движению и речи.

Посмотреть вебинар можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вебинар , Тюменский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 23.11.2021В аэропорту Тобольска временно сокращены рейсы в Москву
14:07 23.11.2021В Тюменской области 4,4 тыс. жителей получили помощь волонтеров в пунктах вакцинации от COVID-19
13:56 23.11.2021В Тюменской области зафиксирована смерть 31 пациента с коронавирусом
13:34 23.11.2021Белые медведи - символ новогоднего настроения жителей Тюменской области - выиграли международный конкурс