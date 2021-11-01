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Сообщить о проблемах в сфере ЖКХ тюменцы могут через "Алису"

Общество, 15:13 23 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый навык голосового помощника "Алиса" доступен жителям Тюменской области. С помощью "Алисы" в органы исполнительной власти можно сообщить о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, образования или здравоохранения.

Опция активируется фразой: "Алиса, запусти навык "Инцидент Менеджмент". Голосовой помощник попросит рассказать о проблеме, назвать адрес инцидента и поинтересуется о желании получить обратную связь. Заявка от голосового помощника поступит в Центр управления регионом Тюменской области.

Подать сообщение можно через все приложения и устройства, куда интегрирована "Алиса": в веб-браузере "Яндекс", приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор", а также в "Яндекс.Станции".

Жителям Тюменской области напоминают, что оставить вопрос или жалобу они могут и в официальной группе ЦУР во ВКонтакте. Сообщение зафиксируют и передадут в работу, об этом в комментариях оповестят специалисты Центра управления регионом.

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# Алиса , ЖКХ , ЦУР Тюменской области , Яндекс

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