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Семейный загородный клуб с возможностью порыбачить открылся под Тюменью

Общество, 17:24 26 ноября 2021

инвестиционное агентство Тюменской области

Загородный клуб "Фиш парк Перевалово" для семейного отдыха открылся в окрестностях деревни Перевалово в Тюменском районе. На его территории расположено четыре искусственных водоема глубиной до 2,5 м для рыбной ловли, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Пруды предназначены для разведения разных видов рыб, поэтому в каждом водоеме площадью площадью не более 1 га поддерживается особый гидрологический режим с помощью искусственной системы фильтрации и аэрации. Руководитель проекта Алексей Шпилевой отметил, что в планах — реализовывать до 48 тонн рыбы в год.

Для гостей "Фиш парка" уже открыты четыре благоустроенные гостевые беседки и шесть мангальных площадок.

Инвестиционный проект реализуется при административном сопровождении инвестиционного агентства Тюменской области. Общий объем инвестиций составил 14 млн рублей. После реализации дополнительно будет создано 12 рабочих мест.

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