Жителей Тюменской области за год стало больше почти на 9 тысяч

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 8,9 тыс. человек больше стало население Тюменской области за год по данным Тюменьстата на 1 сентября 2021 года. Всего в регионе проживают 1 млн 549,7 тыс. человек, сообщает "Вслух.ру".

По данным ведомства, в январе-августе родилось 12 тыс. 128 малышей, в тот же период 2020 года появилось на свет 12 тыс. 244 ребенка.

Вырос и миграционный поток: за восемь месяцев 2021 года в область переехали 36 тыс. 84 человека, годом ранее – 31 тыс. 880. При этом сами тюменцы стали реже покидать регион: 28 тыс. 443 человека в текущем году против 29 тыс. 431 в прошлом.

Основная часть переехавших в Тюменскую область – жители других субъектов России. Официальные данные сообщают о 30 тыс. 905 гражданах (27 тыс. 489 перебрались в регион год назад). Международная миграция составила 5 тыс. 179 человек (в 2020 году их было 4 тыс. 391), в том числе из стран ближнего зарубежья - 4 тыс. 939 человек.