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Тюменские телеведущие и блогеры сойдутся в новом сезоне "Боулинга со звездами"

Общество, 19:03 29 ноября 2021

Тюменское время

Первый выпуск второго сезона шоу "Боулинг со звёздами" выйдет на телеканале "Тюменское время" 29 ноября в 22 часа. Против телеведущих "Тюменского времени" Дмитрия Наумчика и Дарьи Власовой сыграют известные тюменские блогеры — Роман Немычников и Анастасия Семянива.

"В боулинг раньше не играла, считала его максимально нелогичной и неинтересной игрой. В проект попала совершенно случайно, за два часа до начала съемок, до конца даже не понимала, в чем будет суть, однако благодарна случаю за возможность быть частью этого! — рассказала Анастасия Семянива. — Кардинально изменила свое отношение к боулингу, нашла его очень увлекательной игрой и теперь рассматриваю как один из способов скоротать вечерок в кругу близких людей! Если этот проект был о популяризации боулинга, то в моем случае он полностью выполнил свое предназначение".

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# боулинг , Тюменское время

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