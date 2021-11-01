Семья из Тобольска получила награду за сохранность семейных традиций

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Семья Мингалевых из Тобольска одержала победу во Всероссийском конкурсе "Семья года-2021", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Тоболяки были отмечены в номинации "Семья – хранитель традиции". Всего по решению организационного комитета наградили 85 семей из разных городов России. Церемония награждения прошла онлайн. Тоболяки концерт смотрели всей семьей.

"Приятно видеть наше фото на большой сцене. Жаль, что из-за ковидных ограничений не было возможности присутствовать в зале лично, но это не помешало нам стать частью такого важного события", – рассказала Ольга Мингалева.

В День матери семью Мингалевых посетили глава города Максим Афанасьев и председатель комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева. Вместе с хозяевами они пообщались за чашкой чая, обменялись эмоциями и обсудили развитие лыжного спорта в городе.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты РФ.