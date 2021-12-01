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С какими трудностями сталкиваются спортсменки-чирлидеры, исследовали в ТюмГУ

Общество, 17:20 01 декабря 2021

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

С чем связаны трудности при выполнении технических элементов среди девушек-чирлидеров 12–17 лет, изучили в институте физической культуры ТюмГУ. В исследовании приняли участие 266 спортсменок из спортивных школ десяти городов России, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам преподавателя Андрея Петрушенко, элементы индивидуальной акробатики в чирлидинге одинаково трудны для спортсменов разного возраста в отличие от элементов акробатики групповой. При этом уровень сложности индивидуальной акробатики в современных международных правилах по чирлидингу сильно завышен. По мнению исследователя, из-за этого понижаются показатели команды, если она опирается на стандарты как на основу подготовки спортсменов.

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# ТюмГУ , чирлидеры

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