Американский ученый считает российскую вакцину "Спутник V" более эффективной, чем прививка Pfizer

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Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова заявила что российская вакцина "Спутник V", скорее всего, будет формировать более крепкий иммунитет к новому штамму коронавируса омикрон, чем прививка Pfizer.

"Pfizer уже сделала заявление о том, что в течение двух недель проведет эксперименты по нейтрализации штамма и объявит, насколько этот вирус слабее взаимодействует с антителами, - цитирует ученого ТАСС. - Данные, которые предоставит Pfizer, будут приближенно актуальны и для "Спутника". У "Спутника" дела могут обстоять несколько получше. Аденовирусные вакцины в принципе создают более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины".

Ранее директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V", вероятно, окажется самой эффективной вакциной против нового штамма коронавируса из ЮАР.

Вакцина Pfizer/BioNTech (BNT162b2) — вакцина на базе мРНК против COVID-19, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma. Распространяется под товарным знаком Comirnaty, на начальной стадии пандемии под названием Pfizer‑BioNTech COVID‑19 Vaccine. Международное непатентованное наименование тозинамеран (англ. tozinameran).

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Как объяснял директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, данная вакцина использует аденовирусные контейнеры для доставки генов, кодирующих белок "короны" у вируса.