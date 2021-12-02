Урны для раздельного сбора мусора установят в школах и крупных ТЦ Тюмени

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Урны для раздельного сбора мусора появятся в школах, крупных торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти Тюмени.

Об этом сообщил заместитель директора регионального департамента недропользования и экологии Александр Рейн в эфире телеканала "Тюменское время".

"Сначала 121 урна появится в 88 корпусах 52 школ областного центра. Затем урны для раздельного сбора мусора установят в зданиях девяти органов государственной власти и в торговых центрах "Гудвин", "Сити Молл", "Матрешка", "Лента" и "О Кей", - рассказал он.

При этом дальнейшее смешивание отходов будет исключено. Мусор из урн будет перемещаться в контейнеры, расположенные на специальных площадках. После этого по графику отдельный мусоровоз будет вывозить каждый вид отходов на мусоросортировочный завод.

Любовь Голышева