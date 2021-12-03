"Ёлки желаний" открыли в семи тюменских поликлиниках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Ёлки желаний" открыли в семи поликлиники Тюмени. Организатором праздничной акции в 2021 году стал Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество", сообщает региональный департамент здравоохранения.

Любой посетитель городских поликлиник № 1, 4, 5, 8 и 17, а также областного лечебно-реабилитационного центра и Медгорода может стать волшебником и совершить персональное чудо для какого-то малыша. К каждой открытке прикреплена инструкция, как исполнить мечту ребенка: купить или перевести на специальный счет средства на подарок.

"Все открытки, размещенные на ёлках, дети смастерили сами. Ребята старались и сделали их по-настоящему новогодними, красочными. Дети напоминают нам о любимом всеми празднике, создают радостную атмосферу", - рассказала главный врач областного лечебно-реабилитационного центра Джинна Лебедева.