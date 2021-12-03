В тюменском кафе 15/86 воодушевлены решением о переносе сроков введения QR-кодов

| Фото: из Instagram CAFÉ 15/86 | Фото: из Instagram CAFÉ 15/86

Перенос сроков введения системы QR-кодов с 3 на 24 декабря воодушевил команду тюменского кафе 15/86, сообщила корреспонденту ИА "Тюменская линия" операционный директор сети CAFÉ 15/86 Елена Серкина.

По ее словам, вся команда испытала облегчение. Понятно, что этого не избежать, но если сроки введения процедуры проверки qr-кодов отодвигаются, то коллектив этому рад.

"Поскольку есть перед глазами опыт введения системы в торговых центрах и когда мы видим и слышим цифры упавшей выручки у наших коллег, то и нам становится не по себе", - пояснила Елена Серкина.

В кафе созданы все условия для работы с qr-кодами, ведь подготовка шла к 3 декабря. "Все стандарты и инструкции написаны, механизмы, что и как мы проверяем, отработаны, но тому, что срок отодвинулся ещё на три недели, мы очень рады", - подчеркнула директор.

В кафе 100% сотрудников имеют сертификаты или о вакцинации, или о перенесённом заболевании.

Анжела Лебедева