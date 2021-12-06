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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области девять детей госпитализировали с тяжелой формой гриппа

Общество, 15:37 06 декабря 2021

ИА "Тюменская линия"

Девять детей, воспитанники детсадов и учащиеся школ, госпитализированы в стационары с тяжелой формой гриппа с 29 ноября по 5 декабря, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Главный педиатр Тюменской области Светлана Ушакова призывает жителей региона пройти вакцинацию против гриппа.

"Мы просим использовать наши имеющиеся возможности Национального календаря иммунизации от этого серьезного заболевания – и пройти профилактическую вакцинацию. По анализу ситуации прошлого года мы видим, когда у ребенка имеет место быть сочетание инфекций – коронавируса и гриппа, или других ОРВИ, то заболевание протекает тяжелее и больше рисков осложнений", - отмечает она.

По данным ведомства, на 6 декабря в Тюменской области от гриппа привито 212 тыс. 692 ребенка – это 81,5% от запланированного количества. Вакцинация от гриппа продолжается.

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# вакцинация , госпитализация , грипп

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