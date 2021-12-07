Тюменская свинина востребована во Вьетнаме

admtyumen.ru admtyumen.ru

Четыре тюменских производителей свинины изучают возможности поставок своей продукции во Вьетнам и работают по исполнению требований Вьетнама к импортным товарам, как общих, так и предъявляемых к животноводческой продукции.

Для оказания содействия тюменским товаропроизводителям в поставках продукции во Вьетнам, сообщает пресс-служба областной думы, уполномоченным исполнительным органом госвласти Тюменской области в сфере агропромышленного комплекса совместно с центром поддержки экспорта фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" проведен анализ востребованности продукции агропромышленного комплекса на вьетнамском рынке.

"В настоящее время, - отмечено в сообщении, - активно подключился к этой работе "Ишимский мясокомбинат".

После проведенного вьетнамской стороной анализа презентационных материалов о потенциальных поставщиках, определены производители, чья продукция будет востребована на вьетнамском рынке. Кроме производителей свинины, выделено пять предприятий: ООО "Ишимский комбинат хлебопродуктов", ООО "Ландис", АО "ПРОДО Тюменский бройлер", ООО "Слада" и производитель алкогольной продукции АО "Бенат".

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Тюменской области в 2020 году составил 22,5 млн долларов США, за 8 месяцев 2021 года - 19,5 млн долларов.