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25 предпринимателей представили свои идеи на "Фабрике проектов" в Тюмени

Общество, 15:45 08 декабря 2021

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

70 предпринимателей из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска, Ишима, села Абатского, а также Исетского, Абатского, Нижнетавдинского и Тюменского районов приняли участие в "Фабрике проектов" Инвестиционного агентства Тюменской области. 25 участников дошли до защиты своих бизнес-идей, сообщает пресс-служба агентства.

Развитие предпринимательских инициатив от идеи до проекта на территориях муниципальных образований, сельских территорий, а также больших и малых городов - цель проекта. Эксперты оценили работы участников и дали свои рекомендации.

Среди представленных идей были мастерская ткацкого производства; мобильные креативные пространства; агрегатор событий с функцией социальных сетей; проекты в сфере внутреннего туризма и национальной сибирской кухни и другие.

Курс помог предпринимателям региона сформировать навыки подготовки проектов для защиты перед потенциальными инвесторами и для подачи на грантовую поддержку, получить практический опыт описания своего продукта, определять целевую аудиторию, составлять бизнес-план и готовить презентации.

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