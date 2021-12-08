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Фильмы о выдающихся деятелях культуры покажут на фестивале "КинЗа" в Тюмени

Общество, 17:02 08 декабря 2021

ФДК «КИНЗА»/киноклуб ТГИК/киноклуб «МОЛОДОСТЬ» | Фото: ФДК «КИНЗА»/киноклуб ТГИК/киноклуб «МОЛОДОСТЬ»

Фестиваль документального кино "КинЗа" пройдет в Тюмени с 9 по 11 декабря. В программе – региональное кино, фильмы о выдающихся деятелях культуры.

Официальное открытие фестиваля намечено на 16 часов 9 декабря в концертном зале Тюменского института культуры по адресу: ул. Республики, 2. Показы начнутся в 12 часов.

Фильмом открытия станет 16-минутная кинолента "Молитва". Начало – в 16 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Вход на фестивальные кинопоказы для студентов, преподавателей и сотрудников Тюменского института культуры – свободный.

Для жителей Тюмени посещение фестивальных кинопоказов будет возможно по предварительной записи и только при предъявлении одного из трех типов QR-кодов.

Встречи с демонстрацией фильмов также пройдут и в библиотеках Тюменского района.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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# кино , фестиваль , фильмы

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